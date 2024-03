"Un dono sospeso": a Trani, a Pasqua, il mercatino per i bimbi del Giovanni XXIII

In occasione della Santa Pasqua tanti bambini delle scuole elementari di Trani hanno realizzato dei manufatti a tema "un dono sospeso". Alunni, docenti e genitori, insieme, li esporranno al mercatino della solidarietà il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo in Piazza della Repubblica Trani dalle 9:00 alle 13:00, dove sarà possibile ritirarli effettuando una libera erogazione, sostenendo la giusta causa di aiuto per le persone affette da categorie patologie oncologiche. Il ricavato sarà donatoa sostegno dei bambini in terapia oncologica: e infatti "Un dono sospeso" avviene nel corso della Settimana della prevenzione della. Le scuole che hanno partecipato all'iniziativa, con l'intento di dimostrare quanto un'azione congiunta possa creare sinergie preziose, sono: il"."Un dono sospeso" è organizzato col patrocinio del