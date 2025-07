"Occhi Verdi": poesia, musica ed emozione stasera al Salto dell’Acciuga

Una serata intensa e ricca di emozioni quella in programma questa sera, alle ore 20 a Trani, presso il Salto dell'Acciuga. Protagonista dell'evento sarà la presentazione della raccolta di poesie Occhi Verdi di Francesca Musacco, pubblicata da FAV Edizioni.L'autrice dialogherà con il professor Pippo Bevilacqua, in un confronto che si preannuncia intimo e profondo, tra riflessioni letterarie e richiami emotivi. A rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera, ci sarà un accompagnamento musicale d'eccezione: Martina Bartucci, Nina Benedetta Capogrosso, Felice Di Micco e Matteo Pedone interpreteranno dal vivo brani che si intrecciano con i versi della raccolta.L'evento, realizzato in collaborazione con l'associazione L'Ebanista, rappresenta un incontro tra parole e note, un invito a lasciarsi attraversare dalla forza evocativa della poesia. Occhi Verdi diventa così non solo una pubblicazione da leggere, ma un'esperienza da vivere.Ingresso libero.