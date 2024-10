Lavori su aree dismesse di RFI, nei prossimi giorni sopralluogo congiunto

Nella seduta del 28 ottobre il Consiglio comunale, all'unanimità dei presenti, ha approvato la rimodulazione del progetto definitivo nell'ambito della riqualificazione delle aree dismesse di RFI nella zona retrostante la stazione ferroviaria finanziata attraverso fondi PNRR. Il provvedimento, che riguarda fra le altre cose il prolungamento del sottopasso pedonale, rappresenta uno degli ultimi passaggi amministrativi del lungo iter che vede come attori protagonisti il Comune e RFI."Siamo molto contenti del risultato politico – commenta il presidente del Consiglio comunale, Giacomo Marinaro – perché, nonostante i tanti passaggi burocratici ai quali quest'opera è inevitabilmente vincolata, cominciamo progressivamente a vedere sempre più vicino il traguardo. La nostra speranza è di poter giungere alla realizzazione del sottopasso prima della chiusura del passaggio a livello di via de Robertis. A seguito dell'approvazione in Consiglio, abbiamo subito chiesto un sopralluogo sulle aree oggetto dell'intervento, con la presenza contemporanea del nostro ufficio tecnico comunale, della ditta esecutrice e di RFI per iniziare in tempi brevi a definire le modalità di cantierizzazione delle prime opere. RFI ha riscontrato positivamente la nostra richiesta: l'incontro si terrà già nei prossimi giorni, all'esito del quale è intendimento dell'Amministrazione organizzare un incontro tematico aperto al pubblico ed in particolare ai residenti del quartiere Stadio per fornire tutte le notizie del caso e fare chiarezza su tutta una serie di informazioni errate, circolate nelle ultime settimane, a partire dalla competenza degli interventi. Se la competenza degli interventi nella retrostazione ferroviaria sono in capo all'Amministrazione (che ha già provveduto all'acquisto di alcune aree), l'intera opera di soppressione dell'ultimo passaggio a livello cittadino e la contestuale realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale compete esclusivamente a RFI con cui, separatamente, stiamo discutendo sul cronoprogramma avendo riscontrato, da una prima analisi, alcune criticità che vorremmo assolutamente scongiurare".