Piazza Gradenigo
Vita di città

Piazza Gradenigo prende finalmente forma

Proseguono spediti i lavori con la nuova pavimentazione

Trani - venerdì 19 settembre 2025
Dopo anni di attese, promesse e richieste da parte dei residenti e dei commercianti della zona, Piazza Gradenigo comincia a mostrare il volto del cambiamento. Nelle ultime ore sono ufficialmente partiti i lavori di asfaltatura, uno degli interventi più attesi nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area.

L'intervento rientra nel più ampio piano di rinnovamento urbano portato avanti dall'Amministrazione Bottaro, con l'obiettivo di restituire decoro e funzionalità ad una piazza centrale della città, spesso al centro di segnalazioni per il suo stato di degrado.

Il vicesindaco Fabrizio Ferrante, con delega ai Lavori Pubblici, ha commentato con soddisfazione: "Comincia a prendere davvero forma Piazza Gradenigo".

Una volta completata, Piazza Gradenigo sarà più moderna, accessibile e vivibile lasciando alle spalle anni di degrado e abbandono.
