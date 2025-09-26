Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene

Dopo numerose segnalazioni e denunce da parte dei cittadini, culminate anche con i recenti articoli pubblicati su TraniViva, è finalmente arrivata la svolta per l'Ufficio Igiene di corso Imbriani, presso l'ex ospedaletto. Il parcheggio esterno alla struttura, da anni in condizioni disastrose e diventato una vera e propria trappola di fango e pozzanghere durante le piogge, è in queste ultime ore oggetto di interventi di asfaltatura.



Una notizia accolta con soddisfazione dagli utenti, che per troppo tempo si sono trovati costretti a camminare tra pozzanghere e fango, spesso impossibilitati anche a scendere dalle auto. Disagi ancora più gravi per le persone con disabilità, che affrontavano barriere fisiche e condizioni del tutto indegne per una sede sanitaria.



Il paradosso era evidente: una struttura che ospita l'Ufficio Igiene e il Servizio Spesal — deputati alla tutela della salute e della sicurezza — era priva proprio delle condizioni minime di decoro e accessibilità. Ora, con l'intervento in corso di svolgimento, l'area verrà finalmente messa in sicurezza, restituendo alla cittadinanza un luogo più accogliente e dignitoso.