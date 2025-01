Disagi per l'utenza all'Ufficio Igiene di corso Imbriani a Trani dopo le abbondanti piogge

Diversi disagi questa mattina per gli utenti che si sono recati con le proprie auto nell'Ufficio Igiene di corso Imbriani a Trani (ex ospedaletto): il manto stradale all'esterno della struttura adibito a parcheggio per le auto si è trasformato, a seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore, in un enorme tappeto di fango e pozzanghere, rendendo impraticabile o comunque fortemente difficoltoso il passaggio a piedi di coloro che vi hanno fatto accesso, alcuni persino impossibilati a scendere dalle proprie auto. Disagi maggiori soprattutto per chi è arrivato a bordo di sedia a rotelle. Una situazione già più volte segnalata e che puntualmente si ripresenta con il maltempo ma su cui ancora non si riesce a trovare una soluzione. Davvero un controsenso considerato che stiamo parlando di una struttura con Ufficio Igiene e servizi Spesal, volti a garantire sicurezza e igiene nelle strutture commerciali. Eppure basterebbe poco per rendere maggiormente decoroso e confortevole l'arrivo in sede dei numerosi utenti.