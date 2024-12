Alessandro Piva con “Vincere facile” racconta il progetto GAP della Asl Bt per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

"Vincere facile" di Alessandro Piva

Giuseppe 68 anni, Miriam 25 anni, Angelo 37: in comune hanno il gioco, quello d'azzardo patologico. Hanno vite diverse, hanno aspirazioni diverse ma la ludopatia ha travolto le loro vite fino al giorno in cui hanno deciso di fermare la corsa e rivolgersi al GAP, il servizio per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della Asl Bt diretto dal dottor Gianfranco Mansi."Vincere facile" è uno short movie con la regia di Alessandro Piva in cui le vite e le storie di Giuseppe, Miriam e Angelo prendono vita nell'interpretazione dell'autore e attore Michele Santeramo. Loro, insieme ad altri utenti del servizio GAP della Asl Bt, hanno partecipato a un laboratorio di scrittura creativa con lo stesso Michele Santeramo: si sono raccontati, si sono messi in discussione, hanno condiviso difficoltà paure e aspirazioni. A Santeramo e Piva il compito di dare loro voce in un cortometraggio che ha come obiettivo la condivisione, perché il gioco patologico, che ne siamo consapevoli o meno, riguarda tutti noi.Il servizio GAP della Asl Bt garantisce la presa in carico del giocatore patologico con un'equipe formata da figure professionali diverse: l'accesso è libero, gratuito e privo di prenotazione. Il servizio GAP si trova in Piazza Umberto I a Barletta (tel 0883.577.205).Il progetto di comunicazione per il contrato al gioco d'azzardo patologico è stato realizzato dalla Asl Bt in collaborazione con Puglia Culture.