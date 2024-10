Firmato il contratto di servizio triennale tra ASL BT e Sanitaservice

Servizi di sanificazione e pulizia, ma anche di movimentazione interna di rifiuti, di beni sanitari e non sanitari oltre a custodia e reception e supporto tecnico-operativo al sistema informativo aziendale. Sono solo alcuni dei compiti affidati alla Sanitaservice ASL BT e contenuti nel nuovo contratto di servizio siglato negli scorsi giorni e che regola i rapporti tra Azienda Sanitaria Locale e società in house per le molteplici attività affidate.«Saremo come sempre attivi in tutte le Unità Operative dei Presidi Ospedalieri ma anche nelle strutture sanitarie territoriali – spiega la dott.ssa Annachiara Rossiello Amministratrice Unica della Sanitaservice Asl Bt – continueremo a crescere in termini di servizi e personale grazie a questo importante affidamento in vigore per tre anni così come definito nel business plan. Un momento che possiamo definire epocale considerato che l'azienda era bloccata dal 2016 e cioè dall'ultimo business plan. Un traguardo raggiunto grazie alla ASL BT ed alla Regione Puglia che stanno scegliendo, assieme al management di Sanitaservice, di investire con grande attenzione nelle attività in house. Stiamo lavorando tanto sulla formazione e sulla cura dei dettagli sia a livello organizzativo che pratico di ogni giorno e l'approdo a questo affidamento triennale con ulteriori servizi ne è la testimonianza. Un ringraziamento particolare a tutti i nostri dipendenti, – conclude la dott.ssa Rossiello – al nostro comparto amministrativo, alla Dott.ssa Tiziana Dimatteo direttrice generale dell'ASL BT ed alla direzione strategica dell'azienda».«Questo nuovo contratto di servizio, che aggiorna il precedente fermo al 2016 - continua la dott.ssa Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - consentirà da un lato alla Sanitaservice di crescere, investendo nel personale, e dall'altro lato all'Asl Bt di essere a pieno supportata in tutta una serie di attività che vanno dalla pulizia al contributo tecnico-operativo. L'affidamento triennale di una gamma di servizi aggiornati, di cui alcuni nuovi rispetto al passato, offre alla Sanitaservice, quindi, la possibilità di fare un salto di qualità in termini di efficienza ed efficacia, garantendo un contributo qualitativo maggiore anche nei confronti dei cittadini utenti e del personale sanitario».Il contratto di servizio prevede, come detto, la presenza in organico sia di ausiliari ma anche di commessi e programmatori informatici oltre ad altre figure tecniche per assicurare una serie di nuovi servizi essenziali per la sanità nella BAT.