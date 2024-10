Clima di tensione nella Santitaservice Asl Bat, personale carente e turni massacranti

Ancora clima di incertezza nella Santitaservice: a quasi quattro mesi dall'uscita del bando di selezione per ausiliari e a due dalla prove scritte tenutesi a Bari con più di 4.000 partecipanti, l'azienda è ancora carente di personale. Nessuna notizia e aggiornamento sui risultati del concorso: candidati vagano nel buio con mille perché e tante speranza. Gli operatori in servizio versano in stato di agitazione ricoprendo più postazioni creando disservizi: l'azienda usa i soldi per pagare straordinari, soldi che potevano servire per accelerare le procedure concorsuali. Inoltre i dipendenti chiedono il lavaggio delle divise e buoni pasti che per condizioni di legge vanno erogati. I dipendenti sono anche impossibilitati a chiedere giorni di ferie che per legge aziendali devono essere smaltite entro il 31/12/2024.