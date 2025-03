Infermieri di processo nei Pronto Soccorso della Bat, nuova divisa e ruolo cruciale nella comunicazione

Una novità importante arriva nei pronto soccorso della BAT: gli infermieri di processo, già operativi da alcuni mesi, hanno una nuova divisa che li rende facilmente riconoscibili. Questi professionisti svolgono un compito delicato e fondamentale, garantendo il flusso costante delle informazioni tra i clinici e i familiari dei pazienti. La loro presenza è essenziale per mantenere una comunicazione chiara e tempestiva, riducendo il rischio di incomprensioni e migliorando l'esperienza del paziente e dei suoi cari.I pronto soccorso, infatti, sono cambiati profondamente negli ultimi anni. Non solo sono diventati luoghi in cui si effettuano diagnosi rapide, ma offrono anche la possibilità di una degenza breve, durante la quale i pazienti vengono sottoposti a tutti i controlli necessari. In seguito, i medici decidono se procedere con la dimissione o con il ricovero in reparto. In questo scenario, gli infermieri di processo sono stati introdotti per migliorare la gestione delle informazioni, un aspetto cruciale per la buona riuscita delle cure. L'Asl BAT, che è stata una delle prime a implementare questa figura professionale come azienda pilota, ha scelto di concentrarsi sulla riduzione della conflittualità, un tema delicato in contesti di emergenza sanitaria