Nuova donazione multiorgano nella Bat: donna dona fegato, cuore, reni e cornee

Powered by

Si sono concluse all'alba di oggi le operazioni di prelievo della seconda donazione multiorgano del 2025 nella Asl Bt: una donna di 61 anni di Terlizzi ha donato cuore, fegato e reni. Le operazioni si sono svolte nelle sale operatorie dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, dirette dal dottor Giuseppe Vitobello, responsabile delle donazioni per la Asl. Il cuore è stato prelevato dai cardiochirurghi del Policlinico di Bari, il fegato dai chirurghi del Policlinico di Bari mentre i reni sono stati prelevati dagli urologi del Policlinico di Foggia. Le cornee sono state prelevate dal dottor Pasquale Attimonelli, responsabile della unità di Oculistica di Trani-Bisceglie e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre."Ringrazio tutti gli operatori dell'ospedale di Bisceglie per il supporto che hanno garantito in tutte le attività di prelievo - dice Giuseppe Vitobello - la donazione degli organi è una operazione complessa che necessita della collaborazione di tutti"."Il nostro grazie va alla famiglia della donatrice che senza esitazioni si è espressa a favore della vita che continua - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt - la donazione è un atto d'amore che oggi consentirà ad altre persone di continuare a sperare, di vivere. Siamo certi che questa consapevolezza potrà aiutare la famiglia della donatrice nei momenti di dolore legati alla perdita".