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Trani, i candidati sindaco a confronto su Cinema Impero e Supercinema

Il 22 aprile all’Auditorium San Luigi un dibattito pubblico sul futuro delle sale organizzato da ventidue associazioni

Trani - domenica 19 aprile 2026 16.20
Il prossimo mercoledì 22 aprile alle ore 18:00 presso l'Auditorium San Luigi è previsto un incontro dal titolo: "Cinema Impero e Supercinema: Il futuro al centro del confronto." Sono passati sei anni dal silenzio calato sul grande schermo nella nostra città. Sei anni senza una sala cinematografica, un vuoto che pesa sulla vita culturale e sociale della comunità. Per rompere questo isolamento e stimolare un dibattito concreto, ventidue associazioni locali chiamano a raccolta i cinque candidati sindaci per confrontarsi su idee, progetti e tempistiche relative ai due storici immobili, acquistati dall'amministrazione comunale e attualmente ancora in attesa di una chiara destinazione d'uso.
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