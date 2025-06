Un nuovo futuro per il cinema Impero: oggi in Biblioteca la presentazione del progetto

L'Associazione e il Circolo "prof. Mauro Cignarelli" invitano la cittadinanza alla presentazione del progetto "L'Impero: futuro polo artistico e culturale della Città". L'evento, co-organizzato con il Comune di Trani, si terrà il 26 giugno presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" alle ore 17.30.La proposta mira a trasformare lo storico Cinema Impero in un moderno polo culturale, un centro di aggregazione e innovazione per la città di Trani.Obiettivi chiave:Riqualificare l'edificio storico.Creare spazi polifunzionali per teatro, arte, coworking ed eventi.Promuovere la cultura e l'innovazione sul territorio.Il nuovo centro includerà un ricco programma di eventi culturali, aree di lavoro condivise e sarà sviluppato con un'attenzione alla sostenibilità e al pieno coinvolgimento della comunità."Vogliamo restituire alla città un luogo storico, trasformandolo in uno spazio di cultura e innovazione per artisti, studenti e tutti i cittadini", dichiarano le associazioni promotrici.L'incontro del 26 giugno sarà l'occasione per cittadini e istituzioni di conoscere i dettagli della proposta e partecipare attivamente alla sua definizione.Il Cinema Impero di Trani, una storia prestigiosa, lunga un secoloIl Cinema Teatro Impero, situato in via Mario Pagano a Trani, rappresenta un pregevole esempio di architettura Art Decò e ha svolto un ruolo importante nella vita culturale della città fino alla sua chiusura nel 2020.L'edificio nacque nel 1920 con il nome di Arena Kursaal, con accesso sull'odierna via Generale Ettore Baldassarre. Due anni dopo, nel 1922, la società proprietaria, composta da De Camelis, Barone Rossi e Maffuccini, decise di realizzare una sala coperta con ingresso su via Mario Pagano. Così, venne costrruito un nuovo edificio, attualmente ancora esistente, che si sviluppa su tre livelli che fu completato nel 1926. Anno di attribuzione del nuovo nome: cinema Impero.L'ingresso principale si trova su via Pagano, e attraverso la hall si accede ai locali del piano terra, destinati a biglietteria, uffici e vani tecnici. Un'ampia scalinata monumentale conduce alla sala principale, che originariamente poteva ospitare 817 spettatori, anche se nel tempo il numero di posti è stato ridotto a meno di 500. La sala è dotata di un palcoscenico di 5,50x11,80 metri. Per accedere alla galleria, che ospitava 281 posti, si utilizzavano scale laterali.Negli anni Cinquanta, su progetto del geometra Saverio Grilli, furono aggiunte alcune strutture significative: una sala per ricevimenti con affaccio su via Pagano, nota come «Salone Impero», e un'arena per proiezioni all'aperto sul terrazzo di copertura.Negli anni Ottanta, Luigi Martinelli entrò a far parte della proprietà del cinema-teatro, affiancando Giuseppe De Camelis. Nel 1989, su progetto dell'ingegnere Vincenzo Nuzzolese, la galleria venne chiusa con lo spostamento della cabina di proiezione al livello della platea, e furono effettuati interventi di rinnovamento degli arredi e dei rivestimenti.Nel 2002, su progetto dell'ingegnere Felice Valenziano, fu realizzata una seconda sala cinematografica da 150 posti, ricavata nel Salone Impero.Peculiarità e attività che hanno reso il Cinema Impero particolarmente frequentatoIl Cinema Impero non era solo un luogo di proiezione cinematografica, ma un vero e proprio punto di riferimento culturale e sociale per la comunità di Trani. La sua posizione strategica e l'architettura elegante in stile Art Decò lo rendevano un luogo di grande fascino.Tra le peculiarità che hanno contribuito alla sua popolarità ci sono:Programmi diversificati e di qualità: Il cinema proponeva non solo film di prima visione, ma anche rassegne di cinema d'autore, eventi speciali e proiezioni di film italiani e internazionali, avvalendosi della collaborazione del Circolo del cinema "Dino Risi" , riuscendo sempre ad attirare l'attenzione di un pubblico variegato.Spettacoli teatrali e musicali: la sala principale aveva molteplici funzioniEventi culturali e sociali: il salone Impero e l'arena all'aperto erano spesso utilizzati per ricevimenti, incontri, eventi culturali, musicali, di alta moda (ospitando alcune edizioni delle Caterinette), rendendo il cinema un centro di aggregazione.Proiezioni all'aperto: L'arena sul terrazzo di copertura, con i suoi 500 posti, offriva un'esperienza unica