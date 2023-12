L'annuncio del Sindaco: «Giovedì in Consiglio la delibera per l'acquisto del Supercinema e del cinema Impero»

Ci si renderà conto di quanto siano mancati come risorsa sociale e vivificante - ma anche attrattiva della Città - un teatro e un cinema, quando finalmente riapriranno le porte: e pare che per questi avvenimenti si potranno presto ipotizzare delle date precise. È il sindaco Amedeo Bottaro ad annunciare sulla sua pagina Instagram il più importante punto dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, ossia la delibera per l'autorizzazione all'acquisto da parte del Comune del Supercinema e del cinema Impero. Ovvio che a tutto questo dovranno seguire ripristini e ristrutturazioni sicuramente non facili e non rapidissimi, ma, è il caso di dire, c'è una luce in fondo al tunnel, anzi ce ne sono due: quella del bagliore del grande schermo nel buio di una sala gremita di persone e quella del sipario che si apre su una rappresentazione teatrale viva di attori, musicisti, artisti di ogni genere. Trani ne ha viste di straordinarie, e ci si augura che la gloria delle stagioni teatrali di un tempo possa riprendere a brillare così come la frequentazione del cinema, che costringe tanti cittadini da anni ad andare fuori città. "Giovedì prossimo, subito dopo Natale, andremo in consiglio comunale per deliberare l'autorizzazione all'acquisto da parte del comune di Trani del cinema Impero e del Supercinema. Dopo anni di interlocuzioni con le parti private, perizie e sopralluoghi, siamo arrivati al dunque Contrarremo il primo mutuo dopo otto anni di governo ma, credo, ci siano pochi dubbi sulla valenza di un investimento di straordinaria importanza per la Città che potrà tornare ad avere un teatro (lungamente atteso) per realizzare un centro congressi in due immobili centrali e prestigiosi e sotto l'ala pubblica. Un bel regalo di Natale per tutta la comunità".