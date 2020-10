Cinema Impero, la direzione: «La chiusura provvisoria per problematiche di manutenzione e restauro»

La direzione del Cinema Teatro Impero prende atto delle dichiarazioni del consigliere neoeletto Di Leo e comunica quanto segue:- la chiusura provvisoria del nostro esercizio deriva da problematiche di manutenzione e restauro mirate a potenziare l'offerta alla nostra clientela. Pertanto abbiamo deciso di affrontare ulteriori sforzi economici in un momento di per se già complicato per la categoria degli esercenti cinematografici. E' una crisi imprevista causata dai ben noti decreti restrittivi (a giorni verra emanato l'ennesimo) che riducendo la capienza ma permanendo integrità di costi di esercizio rendono arduo se non addirittura impossibile la nostra attività che nella città di Trani si svolge ormai da più di 90 anni.- le case di distribuzione hanno rinviato uscite fondamentali per il nostro sostegno economico creando quindi ulteriori problemi di offerta per i nostri spettatori;- lo scenario appare incerto, fosco e quel che è più preoccupante senza un tempo determinato;- che ben venga la sensibilizzazione su di un bene la cui attività culturale è rivolta alla Città di Trani. Ma non ci sembra giusto scaricare colpe e responsabilità su una amministrazione che in una fase del genere può solo prendere atto delle nostre difficoltà in un contesto di molteplici disagi sociali causati dal Covid-19. Colgo l'occasione per rinnovare i ringraziamenti e la mia personale gratitudine al sindaco Amedeo Bottaro ed all'amministrazione tutta per essere sempre stati attenti e vicini alle problematiche della nostra attività. Augurandoci per il bene di tutti che si possa tornare al più presto alla normalità senza gravi conseguenze che possano poi comprometterne il naturale ripristino e il ritorno alle normali funzioni.De Camelis Michele, Cinema Teatro Impero