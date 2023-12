Deliberato all'unanimità nel Consiglio Comunale l'acquisto di Impero e Supercinema

"Sono davvero contento per la portata "storica" di questa votazione che ha accomunato maggioranza e opposizione.Trani tornerà ad avere un teatro comunale ed un centro polifunzionale di primissimo livello" : il primo passo è fatto dunque, e il Comune di Trani, con decisione presa all'unanimità per Consiglio Comunale di ieri, ha deliberato di acquistare Impero e Supercinema dalle rispettive proprietà private al prezzo complessivo di 1.712.000 euro . L'acquisto avverrà attraverso la contrazione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti. La ristrutturazione potrà realizzarsi grazie al sostegno della Regione in quanto le due strutture saranno patrimonio non solo dei cittadini tranesi ma di tutto il territorio, come ha tenuto a sottolineare Bottaro; e il "sacrificio" di decidere di ristrutturare anziché acquistare nuove strutture sta nel fatto che si è ritenuto preferibile recuperare due edifici storici nel cuore della città anziché costruire un nuovo teatro e un nuovo cinema in periferia. La possibilità di acquistare sia il teatro che Supercinema, grazie a un prezzo vantaggioso, consentirà dunque a Trani di fruire finalmente sia di un teatro che di una struttura polifunzionale. "Ringrazio tutti - ha concluso Bottaro - e aggiungo che sono tranquillo anche sulla fase due e fase tre: infatti, mi state responsabilizzando tutti. Oggi ci stiamo rivelando affidabili e, come lo siamo stati con i privati, così lo saremo anche con la Regione. E stiamo dimostrando coraggio, e lo dico anche con riferimento alla minoranza che ha scelto di sostenerci e che ringrazio. Tanti altri beni furono acquistati che erano ruderi e tutte le scelte si sono rivelate vincenti: oggi stiamo aggiungendo un altro momento storico "Tanti altri beni furono acquistati che erano ruderi e tutte le scelte si sono rivelate vincenti "; oggi sicuramente è un momento importante per la rinascita di Trani, culturale e sociale.