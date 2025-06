"L’Impero, futuro polo artistico e culturale”: l'Associazione Cignarelli presenta il progetto per la Città

L'Associazione e il Circolo "prof. Mauro Cignarelli" invitano la cittadinanza alla presentazione del progetto "L'Impero: futuro polo artistico e culturale della Città". L'evento, co-organizzato con il Comune di Trani, si terrà il 26 giugno presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" alle ore 17.30.La proposta mira a trasformare lo storico Cinema Impero in un moderno polo culturale, un centro di aggregazione e innovazione per la città di Trani.Obiettivi chiave:Riqualificare l'edificio storico.Creare spazi polifunzionali per teatro, arte, coworking ed eventi.Promuovere la cultura e l'innovazione sul territorio.Il nuovo centro includerà un ricco programma di eventi culturali, aree di lavoro condivise e sarà sviluppato con un'attenzione alla sostenibilità e al pieno coinvolgimento della comunità."Vogliamo restituire alla città un luogo storico, trasformandolo in uno spazio di cultura e innovazione per artisti, studenti e tutti i cittadini", dichiarano le associazioni promotrici.L'incontro del 26 giugno sarà l'occasione per cittadini e istituzioni di conoscere i dettagli della proposta e partecipare attivamente alla sua definizione.