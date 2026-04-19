Marco Galiano. <span>Foto Credits</span>
Marco Galiano. Foto Credits
Politica

Trani, questa sera alle ore 20:00 in Piazza Libertà Marco Galiano incontra la città

Dopo tre giorni di incontri partecipati, il candidato sindaco del centrosinistra presenta le linee guida costruite insieme ai cittadini

Trani - domenica 19 aprile 2026 16.51
Entra nel vivo la campagna elettorale a Trani con l'appuntamento in programma questa sera, 19 aprile, in Piazza Libertà, dove il candidato sindaco del centrosinistra Marco Galiano incontrerà la cittadinanza per condividere le prime linee guida del suo programma amministrativo.

L'incontro rappresenta il momento conclusivo di un percorso partecipativo avviato nei giorni scorsi e sviluppato attraverso tre appuntamenti tematici, tenutisi il 16, 17 e 18 aprile presso il comitato elettorale di via Mario Pagano. Un ciclo di incontri pensato non come semplice confronto, ma come vero e proprio laboratorio di co-progettazione, aperto al contributo diretto dei cittadini.

Durante le tre giornate, articolate tra analisi delle priorità, elaborazione di soluzioni e definizione delle linee guida, la partecipazione si è organizzata attorno a sei tavoli tematici, dedicati alle principali aree di sviluppo della città: dal rapporto tra amministrazione e cittadini alla cultura, dal welfare urbano alla mobilità, fino alla valorizzazione del verde e al rilancio economico.

Un lavoro strutturato che ha visto da un lato il coinvolgimento attivo della cittadinanza, dall'altro un impegno parallelo delle forze politiche della coalizione nella costruzione della proposta programmatica, con l'obiettivo di integrare concretamente le idee emerse nel documento finale. Il comizio di questa sera in Piazza Libertà segna dunque il passaggio dalla fase di ascolto a quella di restituzione pubblica, in cui Marco Galiano presenterà una visione di città costruita a partire dalle esigenze reali del territorio.
tl@
Locandina Galiano
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