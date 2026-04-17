Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza"

"Il buon senso prevale nella nomina degli scrutatori: un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto della BAT per aver condiviso le perplessità del Circolo MCL Trani sulla decisione della Commissione elettorale del Comune di Trani di indicare i nomi degli scrutatori nelle prossime consultazioni elettorali direttamente e non per mezzo del sorteggio. Si può parlare, senza esitazioni, di una vittoria del buon senso, della trasparenza e del rispetto delle Istituzioni. La questione relativa alla nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni elettorali nel Comune di Trani si è finalmente conclusa con un esito che va nella direzione auspicata da tanti cittadini: il ricorso al sorteggio integrale come unico criterio di selezione. Per lungo tempo, infatti, era stata adottata una procedura cosiddetta "mista", che prevedeva solo una limitata quota di scrutatori estratti a sorte, lasciando la maggioranza delle nomine alla discrezionalità della Commissione Elettorale Comunale. Una prassi che, pur formalmente legittima, appariva in evidente contrasto con i principi sostanziali di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, rischiando di alimentare dubbi e perplessità tra i cittadini. Le criticità erano chiare: ridurre il sorteggio a una percentuale marginale significava svuotarlo della sua funzione, trasformandolo in un mero adempimento formale. La prevalenza delle nomine dirette esponeva la procedura al rischio – anche solo percepito – di favoritismi, legami personali o dinamiche poco trasparenti, in un ambito delicato come quello elettorale. La decisione di procedere non al sorteggio avrebbe ingolfato gli Uffici della Procura e della Prefettura per eventuali ricorsi dei cittadini i quali non hanno santi in paradiso e auspicano che le decisioni amministrative e politiche siano decise nella massima trasparenza. In questo contesto si inserisce l'intervento decisivo della Prefettura della Provincia BAT, che ha condiviso le perplessità sollevate e ha richiamato con chiarezza la necessità di adottare criteri pienamente coerenti con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il Prefetto ha, di fatto, riconosciuto che il sorteggio integrale rappresenta l'unico strumento in grado di garantire trasparenza reale, eliminando ogni margine di discrezionalità. Determinante è stata anche l'azione costante e coerente portata avanti dal Circolo, che con senso civico e spirito costruttivo ha più volte sollecitato un cambio di rotta. Questa vicenda dimostra che il confronto, quando fondato su argomentazioni serie, può portare a risultati concreti. Il ritorno al sorteggio integrale non è solo una scelta tecnica, ma un segnale forte: le regole devono essere applicate non solo nella forma, ma anche nella sostanza. È una vittoria della legalità, ma soprattutto dei cittadini onesti, che chiedono semplicemente procedure chiare, uguali per tutti e libere da ogni sospetto. Il buon senso, alla fine, ha prevalso."