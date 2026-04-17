Ordine dei Commercialisti
Ordine dei Commercialisti
Attualità

Ordine dei Commercialisti di Trani, insediato il nuovo Consiglio di Disciplina

Definite le cariche e i componenti dell’organismo per il quadriennio 2026-2030

Trani - venerdì 17 aprile 2026
Si è ufficialmente insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Trani, che resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. L'organismo, chiamato a vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e sulla correttezza professionale degli iscritti, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, Salvatore Casiello, in conformità al DPR n. 137/2012.

Alla guida del Consiglio sono stati designati professionisti di comprovata esperienza: presidente Salvatore Montaruli, vicepresidente Michele Mastrogiacomo e segretario Paola Covelli. Fanno parte del Consiglio, in qualità di componenti, Pasquale Guglielmi, Francesca Zinfollino, Giuseppe Abruzzese, Annamaria Cataldo, Tobio Domenico Marcello de Trizio, Michele Dinuzzi, Michele Maria Rosario Palmitessa e Angela Procacci. L'insediamento è avvenuto il 15 aprile presso la sede dell'Ordine, dando ufficialmente avvio alle attività del collegio che sarà operativo fino al 2030.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • ordine dei commercialisti
Altri contenuti a tema
Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità Un vademecum digitale curato dalla Commissione dell'Ordine per orientarsi tra riforma fiscale, novità IVA e bilanci
Bilancio sostenibile, se ne parla in un convegno dell'Ordine dei Commercialisti Eventi e cultura Bilancio sostenibile, se ne parla in un convegno dell'Ordine dei Commercialisti L'appuntamento mercoledì 10 a Corato
I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i professionisti in un incontro promosso dall'Ordine dei Commercialisti Eventi e cultura I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i professionisti in un incontro promosso dall'Ordine dei Commercialisti All'incontro anche alcuni studenti dell'Itc di Trani
Milano da conquistare: finalissima di Coppa Italia fra i Commercialisti tranesi e quelli lombardi Calcio Milano da conquistare: finalissima di Coppa Italia fra i Commercialisti tranesi e quelli lombardi Sabato 17 all'Arena Civica di Milano la partita decisiva
Strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio: questo pomeriggio convegno promosso dall'Ordine dei Commercialisti di Trani Eventi e cultura Strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio: questo pomeriggio convegno promosso dall'Ordine dei Commercialisti di Trani Un evento per fornire supporto all'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite
Soldani entra nella Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti Soldani entra nella Fondazione nazionale dei Dottori Commercialisti Prestigioso riconoscimento per il Presidente Uscente dell’Odcec di Trani nominato tra gli otto consiglieri dell’Istituto di ricerca della categoria
Ordine Commercialisti di Trani, Alberto Muciaccia è il nuovo presidente Ordine Commercialisti di Trani, Alberto Muciaccia è il nuovo presidente Ultimato lo spoglio elettorale, ha ottenuto un larghissimo consenso dagli iscritti
Commercialista arrestato: «Non si getti fango sull'intera categoria» Cronaca Commercialista arrestato: «Non si getti fango sull'intera categoria» Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trani Soldani ha chiesto la documentazione alla Procura di Rimini per l’avvio della procedura disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina territoriale
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: immagini e valori di un visionario
17 aprile 2026 A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: immagini e valori di un visionario
Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza "
17 aprile 2026 Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza"
Cuore e grinta, gara 2 dei playoff è della Juve Trani
16 aprile 2026 Cuore e grinta, gara 2 dei playoff è della Juve Trani
Il Rotary di Trani premia le eccellenze del territorio nella 37^ edizione del Premio Professionalità
16 aprile 2026 Il Rotary di Trani premia le eccellenze del territorio nella 37^ edizione del Premio Professionalità
Una Trani a misura di bambino: Tiziana Tolomeo candidata a sostegno di Angelo Guarriello
16 aprile 2026 Una Trani a misura di bambino: Tiziana Tolomeo candidata a sostegno di Angelo Guarriello
Amministrative, accolta la richiesta di Ferrante: scrutatori scelti per sorteggio
16 aprile 2026 Amministrative, accolta la richiesta di Ferrante: scrutatori scelti per sorteggio
Via Pozzopiano cede: da strada a percorso accidentato
16 aprile 2026 Via Pozzopiano cede: da strada a percorso accidentato
"Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare ", la visione di Marinaro
16 aprile 2026 "Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare", la visione di Marinaro
A scuola la lezione di Aldo Moro: memoria, Costituzione e cultura della pace
16 aprile 2026 A scuola la lezione di Aldo Moro: memoria, Costituzione e cultura della pace
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.