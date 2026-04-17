Ordine dei Commercialisti di Trani, insediato il nuovo Consiglio di Disciplina

Si è ufficialmente insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Trani, che resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. L'organismo, chiamato a vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e sulla correttezza professionale degli iscritti, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, Salvatore Casiello, in conformità al DPR n. 137/2012.Alla guida del Consiglio sono stati designati professionisti di comprovata esperienza: presidente, vicepresidentee segretarioFanno parte del Consiglio, in qualità di componenti,L'insediamento è avvenuto il 15 aprile presso la sede dell'Ordine, dando ufficialmente avvio alle attività del collegio che sarà operativo fino al 2030.