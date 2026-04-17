Attualità
Ordine dei Commercialisti di Trani, insediato il nuovo Consiglio di Disciplina
Definite le cariche e i componenti dell’organismo per il quadriennio 2026-2030
Trani - venerdì 17 aprile 2026
Si è ufficialmente insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Trani, che resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. L'organismo, chiamato a vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e sulla correttezza professionale degli iscritti, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, Salvatore Casiello, in conformità al DPR n. 137/2012.
Alla guida del Consiglio sono stati designati professionisti di comprovata esperienza: presidente Salvatore Montaruli, vicepresidente Michele Mastrogiacomo e segretario Paola Covelli. Fanno parte del Consiglio, in qualità di componenti, Pasquale Guglielmi, Francesca Zinfollino, Giuseppe Abruzzese, Annamaria Cataldo, Tobio Domenico Marcello de Trizio, Michele Dinuzzi, Michele Maria Rosario Palmitessa e Angela Procacci. L'insediamento è avvenuto il 15 aprile presso la sede dell'Ordine, dando ufficialmente avvio alle attività del collegio che sarà operativo fino al 2030.
Alla guida del Consiglio sono stati designati professionisti di comprovata esperienza: presidente Salvatore Montaruli, vicepresidente Michele Mastrogiacomo e segretario Paola Covelli. Fanno parte del Consiglio, in qualità di componenti, Pasquale Guglielmi, Francesca Zinfollino, Giuseppe Abruzzese, Annamaria Cataldo, Tobio Domenico Marcello de Trizio, Michele Dinuzzi, Michele Maria Rosario Palmitessa e Angela Procacci. L'insediamento è avvenuto il 15 aprile presso la sede dell'Ordine, dando ufficialmente avvio alle attività del collegio che sarà operativo fino al 2030.
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