I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i professionisti in un incontro promosso dall'Ordine dei Commercialisti

Si è svolto ieri pomeriggio nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani un interessantissimo evento formativo dal tema "I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i Professionisti".Da un lato i dottori commercialisti, rappresentati dal presidente Alberto Muciaccia e dal consigliere delegato ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate Maurizio Chieco, e dall'altro l'Agenzia delle Entrate rappresentata dalle direttrici provinciali BAT e BARI, Daniela Lopedote e Valentina Salice, dal direttore dell'Ufficio di Trani Giuseppe Matteucci e dai coordinatori front-office Ferri Giuseppe Cormio e Nicola Pellegrini.Terzo incomodo, le 9 studentesse ed i 2 studenti della classe 3^ "E" del corso Relazioni Internazionali per il Marketing dell'Istituto Tecnico Commerciale di Trani che, insieme a numerosi professionisti, hanno preso parte attiva al convegno.Per gli studenti, accompagnati dall'insegnante di economia aziendale Mario Camero, si è trattato di un incontro rientrante nei percorsi di Educazione Civica riguardante "Fisco e Legalità".Dopo l'apertura dei lavori affidata al presidente Alberto Muciaccia sono state le direttrici Valentina Salice e Daniela Lopedote ad introdurre il focus sui servizi telematici, mentre Ferri Giuseppe Cormio, e Nicola Pellegrini hanno trattato argomenti legati all'utilizzo del cassetto fiscale e le diverse soluzioni alternative per poter trasmettere telematicamente le pratiche all'Agenzia delle Entrate (deposito documentazione, registrazione contratti, rilascio di codice fiscale, ecc. ecc.).A Giuseppe Matteucci è toccato parlare del canate CIVIS (si tratta del canale telematico per colloquiare con l'agenzia delle entrate per rettifiche o annullamenti di avvisi bonari, cartelle di pagamento, rettifica delle dichiarazioni fiscali, ecc. ecc.).L'estrema chiarezza degli oratori e la praticità ed attualità degli argomenti trattati, hanno fatto sì che dopo le relazioni si sia sviluppato un vivace quanto proficuo dibattito tra i presenti, con gli studenti sempre attenti a seguire il tutto nonostante la giovane età.Segnaliamo infine un siparietto che ha visto coinvolti i ragazzi. Ad inizio seduta il presidente Muciaccia, rivolgendosi ai giovani studenti, ha loro illustrato, sia pure a grandi linee, le peculiarità e le problematiche che gravitano intorno alla libera professione del dottore commercialista, informandosi su quanti tra di loro avesse già maturato l'intenzione di abbracciare quella carriera professionale: un solo ragazzo ha manifestato interesse a farlo ma… a fine convegno anche quell'unico giovane aspirante dottore commercialista ha ammesso di aver cambiato idea.