Strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio: questo pomeriggio convegno promosso dall'Ordine dei Commercialisti di Trani

Epidemia da Covid-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, Pnrr, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all'interno dei quali l'Unità di informazione finanziaria ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell'integrità dell'economia legale.Di questo, e molto altro, si parlerà nel convegno dal titolo «Commercialisti, gli strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio», che si terrà a Trani questo giovedì, 9 giugno, nella sala conferenze del Polo museale diocesano in piazza Duomo.L'iniziativa è a cura dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Circoscrizione del tribunale di Trani e del Gruppo 24 Ore. Introdurrà e modererà il presidente dell'Ordine di Trani, Alberto Muciaccia. Seguiranno le relazioni: Antonio Velentini (Avvocato esperto in Compliance - Founder opera professioni srl), su «Normativa antiriciclaggio e collaborazione attiva dei professionisti: le segnalazioni di operazioni sospette; Annalisa De Vivo (dottore commercialista in Salerno)su «Indicatori di anomalia, modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e Quaderni Uif: gli interventi più recenti»; Renato Nitti (Procuratore capo della Repubblica di Trani) su «Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del territorio; Pietro Lacarbonara (Tenente Colonello Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bari) su «Gli elementi di rischio su cui porre l'attenzione».Obiettivo dell'evento è fornire ai professionisti strumenti di supporto per l'individuazione degli elementi di sospetto al fine di intercettare possibili operazioni illecite. La partecipazione all'evento è gratuita e consentirà di acquisire fino a 4 crediti formativi validi quali materie obbligatorie per la Formazione professionale continua.