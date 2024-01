Bilancio sostenibile, se ne parla in un convegno dell'Ordine dei Commercialisti

«Bilancio Esg: la sostenibilità come opportunità per imprese e professionisti». Se ne parlerà questo mercoledì, 10 gennaio, a partire dalle 9:30, presso Cantine Torrevento, a Corato, sulla strada Provinciale 234 al km 10,6. L'evento è organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, in collaborazione con la Fondazione Odcec, Valoritalia e Santa Chiara next.«Una "reputazione sostenibile" sembra essere un fattore sempre più decisivo per la competizione delle imprese, anche delle più piccole - spiega il presidente dell'Odcec Trani, Alberto Muciaccia, presentando la manifestazione -. Gli stakeholder, i clienti e i consumatori finali sono sempre più attenti alla sostenibilità dell'azienda di cui acquistano i prodotti/servizi, o con cui iniziano a collaborare. Per questa ragione è sempre più importante comprendere al meglio tre fattori: il percorso di sviluppo sostenibile delle imprese, generatore di opportunità persistenti; lo spazio di crescita professionale che ne deriva per commercialisti ed esperti contabili; l'importanza della certificazione Esg, che attesta l'impatto dell'impegno aziendale e produce benefici importanti per l'organizzazione (accesso a finanziamenti, posizionamento di mercato, prevenzione e gestione dei rischi)»Di questi temi si parlerà con due relatori d'eccezione: Angelo Riccaboni, Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università di Siena; Sandra Furlan, ingegnere, responsabile ricerca e sviluppo e innovazione di Valoritalia e docente a contratto Unipadova.L'evento è aperto ad imprese e professionisti interessati alla tematica dello sviluppo sostenibile.