Terzo Settore e addio alle Onlus nel 2026: i commercialisti di Trani fanno il punto sulle novità

Si è svolto lo scorso 19 dicembre presso la Fondazione ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Trani un interessante convegno dal Titolo "Terzo Settore: a che punto siamo?". In vista delle oramai prossime variazioni normative (dal primo gennaio 2026 scompariranno le ONLUS) l'Ordine dei Commercialisti ha ritenuto opportuno fare il punto sull'attuale situazione.Nell'incontro, dopo un riepilogo sulla normativa alla luce delle ultime novità, sono stati analizzati una serie di casi pratici per poi passare alle novità Iva e Fiscali su ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e sulle SSD (Società Sportive Dilettantistiche). Qualificatissimo il parterre dei relatori che ha visto alternarsi i dottori commercialisti ed esperti contabili Franco Colombo, giornalista pubblicista de "Il Sole 24 Ore" ed autore di diversi testi sull'argomento, Giacinto Dinoia e Luigi Del Giudice, tutti specializzati nel ramo.A conferma del taglio professionale, ma allo stesso tempo pratico si segnala, anche l'intervento del dottor Filippo Egizzi che, quale responsabile RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) B.A.T. e Foggia, ha fornito numerosi chiarimenti a riguardo delle problematiche rilevate sia nelle iscrizioni che nel deposito dei bilanci. A moderare l'incontro è stato il dottor Leo Mastrototaro, referente della commissione Enti Terzo Settore dell'ordine tranese.L'incontro, della durata di oltre 3 ore, ha generato un vivace quanto proficuo dibattito tra i numerosi professionisti presenti con chiarimenti, esaurienti e con riferimenti di legge, forniti dagli oratori. In occasione del convegno è stato presentato anche il "Manuale Operativo degli Enti del Terzo Settore e delle ASD", frutto del lavoro della Commissione Enti del Terzo Settore – ODCEC di Trani – ed a cura di alcuni professionisti o esperti operanti nel settore (Alberto Muciaccia, Leo Mastrototaro, Franco Colombo, Giacinto Dinoia, Luigi Del Giudice, Ilaria Raffaella Ciciriello e Mario Camero).Il manuale, di libera consultazione tramite la scansione del "QR-Code" fornito durante l'incontro, disponibile nei prossimi giorni sul sito dell'Ordine, è datato 31 ottobre 2025 con l'invito a tutti coloro che lo consulteranno di segnalare eventuali refusi o integrazioni volte ad aggiornare la pubblicazione.