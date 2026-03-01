Juve Trani
Juve Trani
Basket

Impresa Juve Trani: vittoria dopo tre overtime contro Angri

Successo pesantissimo per le tranesi

Trani - domenica 1 marzo 2026 19.43 Comunicato Stampa
Grande impresa della Juve Trani che, davanti al proprio pubblico, conquista una vittoria fondamentale in chiave playoff superando l'Angri con il punteggio di 76-74 al termine di una sfida combattutissima e decisa soltanto dopo tre tempi supplementari.

L'avvio di gara vede le ospiti partire meglio, con Angri capace di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 10-16. Le tranesi, però, reagiscono con determinazione nel secondo periodo, ricucendo lo svantaggio e andando negli spogliatoi in perfetta parità sul 26-26.

Il terzo e il quarto quarto scorrono all'insegna del massimo equilibrio, con continui cambi di inerzia tra le due squadre. Dopo 30 minuti la Juve Trani trova il primo sorpasso della serata, ma una tripla delle ospiti nel finale ristabilisce la parità sul 58-58, mandando la gara ai supplementari.

Servono addirittura tre overtime per decretare la vincitrice di una partita intensa e ricca di emozioni: alla fine è la Juve Trani ad avere la meglio, conquistando un successo pesantissimo al termine di una vera e propria battaglia sportiva.
  • Juve Trani
Altri contenuti a tema
La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano Le tranesi consolidano il 4^ posto con 22 punti, confermandosi tra le realtà più competitive
La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento Le due squadre arrivavano allo scontro diretto entrambe a quota 16 punti
Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4 Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4 Le tranesi conquistano una straordinaria vittoria sul campo della Virtus Basket Ariano Irpino
Juve Trani, seconda vittoria consecutiva per le bianconere Juve Trani, seconda vittoria consecutiva per le bianconere Espugnato il PalaTedeschi di Benevento con un convincente 46-62.
Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito Le bianconere tornano al successo imponendosi sulla BCC Basilicata Potenza con un 50-47
La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day Appuntamento a martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, presso il Centro Jobel
Juve Trani, la denuncia di Delli Carri: «Carenza strutture? É assurdo. Qui lo sport in secondo piano» Juve Trani, la denuncia di Delli Carri: «Carenza strutture? É assurdo. Qui lo sport in secondo piano» “Spero venga compresa l’importanza del Palazzetto, è fondamentale. Lo sport è di tutti”
Juve Trani Femminile, sarà ancora Serie B: salvezza già al primo turno playout Juve Trani Femminile, sarà ancora Serie B: salvezza già al primo turno playout Il progetto della società tranese continua a raccogliere successi
Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1
1 marzo 2026 Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1
Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
1 marzo 2026 Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza»
1 marzo 2026 Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza»
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
1 marzo 2026 Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro
1 marzo 2026 Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro
ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
1 marzo 2026 ASL BT 165 prestazioni nel weekend, oltre 17mila già eseguite in Puglia per il recupero delle liste d’attesa
Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario " di Palazzo Beltrani
1 marzo 2026 Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario" di Palazzo Beltrani
"ETICA e POLITICA " organizza per il 03 marzo un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale
1 marzo 2026 "ETICA e POLITICA" organizza per il 03 marzo un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale
“Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante
28 febbraio 2026 “Delitti Esemplari” al Teatro Mimesis: l’umorismo nero di Max Aub diventa un gioiello scenico nella regia di Massimo Marafante
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
28 febbraio 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.