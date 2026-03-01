Impresa Juve Trani: vittoria dopo tre overtime contro Angri

Grande impresa della Juve Trani che, davanti al proprio pubblico, conquista una vittoria fondamentale in chiave playoff superando l'Angri con il punteggio di 76-74 al termine di una sfida combattutissima e decisa soltanto dopo tre tempi supplementari.L'avvio di gara vede le ospiti partire meglio, con Angri capace di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 10-16. Le tranesi, però, reagiscono con determinazione nel secondo periodo, ricucendo lo svantaggio e andando negli spogliatoi in perfetta parità sul 26-26.Il terzo e il quarto quarto scorrono all'insegna del massimo equilibrio, con continui cambi di inerzia tra le due squadre. Dopo 30 minuti la Juve Trani trova il primo sorpasso della serata, ma una tripla delle ospiti nel finale ristabilisce la parità sul 58-58, mandando la gara ai supplementari.Servono addirittura tre overtime per decretare la vincitrice di una partita intensa e ricca di emozioni: alla fine è la Juve Trani ad avere la meglio, conquistando un successo pesantissimo al termine di una vera e propria battaglia sportiva.