Walking football
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Quadrangolare di Walking Football, a Trani: appuntamento domenica

Nel centro sportivo del santuario Madonna di Fatima

Trani - venerdì 10 aprile 2026 13.01
Si terrà domenica 12 aprile 2026, con inizio alle ore 10:00, presso il Centro Sportivo Parrocchiale Madonna di Fatima di Trani, il "Quadrangolare di Walking Football - Categoria Open", un evento sportivo dedicato alla promozione di una disciplina ancora poco conosciuta nel Sud Italia, ma in forte crescita nel resto del Paese.

Il torneo vedrà la partecipazione delle seguenti squadre: Accademia Calcio Monte 2015, Merine WF, Walking Football Aradeo e Walking Football Minervino Murge. La competizione si svolgerà con formula a girone unico: tutte le squadre si affronteranno tra loro e vincerà la squadra che totalizzerà il maggior numero di punti.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di far conoscere e diffondere il Walking Football nel Mezzogiorno, dove questa disciplina è ancora poco praticata, a differenza del Centro-Nord, dove sono già presenti numerose realtà sportive consolidate.

Il Walking Football, per chi non lo sapesse, è una variante del calcio tradizionale pensata per favorire l'inclusione, il benessere e la pratica sportiva a tutte le età, con regole adattate che eliminano la corsa e privilegiano tecnica, strategia e socialità.

Tra i promotori dell'evento figura Giuseppe Oreste dell'Accademia Calcio Trani 2015, squadra rappresentante la città di Trani, con il supporto organizzativo di Felice Scaringi, responsabile della segreteria societaria.

L'evento è aperto al pubblico e rappresenta un'importante occasione per avvicinarsi a una nuova forma di sport, accessibile e coinvolgente; appuntamento domenica 12 aprile, alle ore 10:00.
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