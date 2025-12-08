Basket
La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
Trani - lunedì 8 dicembre 2025 08.00 Comunicato Stampa
In un match ad alta intensità al PalaTedeschi di Benevento, la Juve Trani conquista una vittoria pesante, superando la Virtus Academy Benevento con il punteggio finale di 42-56. Le due squadre arrivavano allo scontro diretto entrambe a quota 16 punti, ma grazie a questa prestazione convincente la Juve Trani si consolida a quota 18 punti nella parte alta della classifica.
La gara si è aperta nel migliore dei modi per le bianconere, autrici di un primo periodo solido e concreto, chiuso con un netto 7-16 che ha subito indirizzato il match.
Nel secondo quarto, Benevento ha provato a rientrare con un parziale di 14-10, ma la Juve Trani ha mantenuto saldamente il controllo della partita, andando all'intervallo sul 21-26.
Dopo la pausa lunga, il terzo periodo è stato caratterizzato da grande intensità difensiva: Benevento ha continuato a inseguire, ma la Juve Trani ha risposto colpo su colpo, chiudendo a 30' avanti 30-39.
Nell'ultimo periodo, le ragazze di coach Delli Carri e Mansi hanno definitivamente preso il largo, dominando il finale con un poderoso 8-21. Una chiusura autorevole, frutto di lucidità, organizzazione e grande energia su entrambi i lati del campo, che ha fissato il punteggio sul 42-56.
Tra le protagoniste indiscusse del match: Cherubini (14pt), Jarvinen (13 pt) e un'ottima Caputo realizzatrice di ben 12 punti. A referto anche Orosz (9pt), Eddine (6pt) e Gatta (2pt).
