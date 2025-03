La Soccer Trani aggancia la zona playoff: battuto il Cosmano Sport 1-2

. Nel pomeriggio è infatti caduto il Lucera contro la capolista Audace Barletta. Decisive le reti di Campanella e Vitale nel finale.All'Ex Campo FIGC di Foggia si affrontano Cosmano Sport e Soccer Trani, in un vero e proprio scontro diretto per l'accesso ai playoff. Per il match valevole per la 26esima giornata del Campionato di Promozione - Girone A, mister Giangaspero si affida al solito 3-4-2-1 con Pinnelli tra i pali, Sementino, Campanella ed Elia in difesa. A centrocampo spazio a Dentamaro e Binetti. Sulle fasce Precchiazzi e Rizzi. Il duo Vitale-Salvemini sulla trequarti alle spalle di Terrone.I primi quindici minuti di match non regalano particolari emozioni, con le due squadre entrate in una profonda fase di equilibrio. Al 21' ci prova Vitale per la Soccer Trani, ma il suo cross non trova compagni al centro dell'area pronti a ribattere. Al 34' il Cosmano sbaglia un calcio di rigore: Elia commette fallo, sul dischetto si presenta Vallario che prova addirittura il 'cucchiaio', ma spedisce alto. Si resta dunque sullo zero-a-zero. I tranesi, dopo lo spavento, entrano maggiormente in partita, senza creare però pericoli. Si va a riposo sullo 0-0.Al 48' Terrone va vicino alla rete del vantaggio, ma spreca. Due minuti più occasione ghiotta anche per il Cosmano con Ricucci che prova il destro, determinante l'intervento di Campanella sulla linea di porta. Al 59' annullato il gol del vantaggio dei tranesi per fuorigioco di Terrone.. Pronta la reazione dei tranesi con Beroshvili che tenta il destro potente dalla distanza, che termina però alto.Termina così il match.