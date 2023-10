Giornata di premiazioni per la Scherma Trani

Esulta la Scherma Trani: "I nostri atleti Nicola Garofalo, Michele Pio Dilillo, Matteo Vista, Greta Ferri, Flavia Volpe e Chiara Crocetta sono stati premiati dall'assessore allo sport Leo Amoruso, presso la sala Tamborrino del comune di Trani per gli importanti titoli vinti nella stagione 2022/23. L'atleta Matteo Vista non era presente perché nella stessa giornata è stato premiato a Roma presso il salone d'onore del CONI come miglior Atleta-Studente 2022, in merito al progetto incentivazione allo studio, insieme ad altri 80 schermitori di tutta Italia. Prima di lui hanno ricevuto lo stesso premio Carlo Soldano, Gabriele Vetturi, Giorgio Palumbo, Marco Pellegrino.Il nostro Staff non può che essere orgoglioso dei propri ragazzi. Ci piace definirli belli e bravi ma possiamo aggiungere Studiosi! Eccellenti a scuola e nello sport è possibile! Complimenti a tutti!"