Gli atleti della Scherma Trani qualificati alla prova nazionale Assoluti di Lucca

Lo scorso fine settimana si è svolta a Napoli la II Prova di qualificazione zona centro-sud Assoluti valevole per la prova nazionale Assoluti che si terrà a Lucca dal 7 al 10 marzo. L'obiettivo della società tranese era quello di poter qualificare i propri atleti che avranno la possibilità di confrontarsi con gli sciabolatori e sciabolatrici più forti d'Italia. Staccano il pass Giorgio Palumbo, Gabriele Vertturi, Marco Rutigliano e Giuseppe Dragonetti tra gli uomini e Flavia Volpe e Greta Ferri tra le donne. Tutti loro a Lucca gareggeranno anche nella prova giovani (under 20) oltre che in quella assoluti. Ottimi risultati in prospettiva dei prossimi mesi in cui si entrerà nel vivo della stagione Agonistica, con in palio i titoli italiani delle varie categorie.