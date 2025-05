Scherma, Campionati Nazionali di Riccione: il tranese Rutigliano chiude al primo posto

Powered by

Ancora una soddisfazione per lo sport tranese: questa volta è il turno dischermidore classe '05 e atleta della Virtus Scherma Bologna che, nel pomeriggio di sabato,. Decisiva la vittoria nella finalissima: Rutigliano si è imposto 15-11 contro Giuseppe Marciante, tesserato del Circolo Schermistico Mazarese.Un risultato meritatissimo per Rutigliano, ex atleta della Scherma Trani che, tra i 103 partecipanti della categoria Sciabola, ha chiuso davanti a tutti, regalandosi l'ennesima medaglia della sua giovane ma brillante carriera nel mondo della scherma.