Anno nuovo, buche vecchie...

Alcune buche, come questa sul marciapiede di via De Robertis, sono lì da così tanto tempo da poter quasi essere considerate - con amara ironia - parte dell' arredo urbano. Il problema è che sprofondano sempre di più e che storte, cadute e problemi per i disabili sulle sedie a rotelle sono all'ordine del giorno , per non parlare dei problemi a automobilisti, ciclisti, motociclisti e "monopattinisti".A poco servono temporanei rattoppi che davvero durano il tempo di qualche acquazzone, laddove il riempimento delle buche nell'asfalto e la riparazione dei marciapiedi richiedono tecniche specifiche che ne consentirebbero la durata e l'efficienza: l'augurio è dunque che le strade e i marciapiedi vecchi vengano "buttati via" con l'anno; e che immagini come quelle che i cittadini inviano o postano sui loro social e che documentano un tale stato diventino un lontano ricordo.Tenendo sempre presente che la manutenzione ordinaria è più economica ed efficiente di quella straordinaria.