Si apre profonda voragine in via Alianelli, strada chiusa al traffico

Necessario l’intervento della Polizia locale per la messa in sicurezza

Un'enorme e profonda voragine, profonda diversi centimetri, si è aperta in via Nicola Alianelli, nella periferia nord di Trani. A dare l'allarme i residenti della zona preoccupati per il cedimento del manto stradale, come non si era mai visto, e assolutamente pericoloso: immediato l'intervento sul posto della Polizia locale che ha provveduto a transennare la buca e chiudere al traffico l'intera strada.Via Alianelli è del resto già nota alle cronache locali per il manto stradale dissestato e che necessita di manutenzione: solamente qualche mese fa ci fu infatti il cedimento di una porzione di marciapiede.