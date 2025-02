Il vicesindaco Ferrante riceve Leonardo Mazzilli, grazie a lui colmate numerose buche stradali

Questa mattina il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante, ha ricevuto nel suo ufficio un cittadino tranese di 41 anni, Leonardo Mazzilli, che, attraverso puntuali segnalazioni fatte pervenire al Comune attraverso i canali di segnalazione messi a disposizione dall'Ente, ha consentito la colmatura di numerose buche presenti sul territorio tranese mediante un sistema di geolocalizzazione delle stesse che ha facilitato il compito dei manutentori."Voglio esprimere un sincero ringraziamento al nostro concittadino – spiega Ferrante - per il suo impegno e il suo senso civico. La sua iniziativa di segnalare con precisione le criticità stradali, geolocalizzando le buche e contribuendo concretamente alla loro riparazione, dimostra quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza per il bene comune. Trani ha bisogno di persone come lui, che non si limitano a lamentarsi ma scelgono di essere parte attiva della soluzione. Questo è l'esempio di una comunità che funziona: un'amministrazione attenta e cittadini partecipi che si prendono cura della propria città. Continueremo a lavorare per migliorare le nostre strade e rendere più efficace la manutenzione, certi che il dialogo e la collaborazione siano la strada giusta per ottenere risultati sempre migliori".