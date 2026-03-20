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Eventi e cultura

"Magnolie", a Trani un incontro sul benessere femminile attraverso il tango

Appuntamento sabato 21 marzo

Trani - venerdì 20 marzo 2026
Il tango come strumento di benessere, ascolto e rinascita interiore. È questo lo spirito del progetto "Magnolie – Un tango al cuore", un'iniziativa che unisce danza, psicologia e condivisione, promossa dalla ASD Para Dos Tango Accademia di Trani in collaborazione con l'associazione I Colori dell'Anima.
L'appuntamento è in programma sabato 21 marzo alle ore 17.30 presso la sede della scuola di tango in via Prologo 23 a Trani, e sarà dedicato al tema: "Come la terapia del tango può accompagnare le donne a ritrovare il benessere interiore".
Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali dell'assessore Irene Cornacchia, mentre la presentazione sarà affidata alla giornalista Luisa Migliaccio.
Durante l'evento interverranno Valentina Guglielmi, insegnante di tango, Sabrina Altamura dell'associazione I Colori dell'Anima e la dottoressa Giovanna Sasso, psicologa cognitivo-comportamentale.
Attraverso testimonianze e riflessioni, l'incontro intende mettere in luce il valore terapeutico della danza e in particolare del tango, disciplina che favorisce la consapevolezza del corpo, la relazione con l'altro e l'espressione delle emozioni. Un percorso che può rappresentare, soprattutto per le donne, un'occasione per ritrovare equilibrio, fiducia e benessere.
Il progetto "Magnolie" nasce proprio con l'obiettivo di creare spazi di ascolto e crescita personale, dove arte, movimento e supporto psicologico possano diventare strumenti concreti di cura e valorizzazione della persona.
Un appuntamento aperto alla comunità, pensato per riflettere insieme sul potere della danza come linguaggio universale capace di unire corpo e anima
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