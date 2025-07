La magia del Tango al tramonto nella splendida Polignano a Mare

La prima tappa del Tango on the road sarà l'incantevole Polignano a Mare nella giornata di lunedì 7 luglio. Piazza San Benedetto ospiterà la milonga gratuita a partire dalle ore 19 per tutti coloro che stanno arrivando a Trani per la XII edizione di International Trani tango.Tra le novità dell'edizione 2025 dedicata al più famoso ballo argentino, l'iniziativa tango on the road porterà gli appassionati tangheri alla scoperta di Polignano, tra le località più visitate della Puglia. Si partirà alle ore 16.30, con mezzi dedicati ai gruppi che parteciperanno all'escursione, per una visita guidata del centro storico in compagnia di una guida bilingue, che condurrà i turisti nelle stradine e sulle balconate panoramiche mozzafiato in italiano e in inglese, per far scoprire non solo il patrimonio storico e culturale, ma anche enogastronomico del territorio. Si andrà infatti alla scoperta dei prodotti tipici e locali per poi terminare la giornata con una sognante milonga al tramonto nel cuore del borgo a sud di Bari, piazza san Benedetto, tra le piazze più conosciute e accoglienti del borgo, teatro naturale con gradinate e grande spazio centrale per permettere ai ballerini di danzare alle luci del tramonto con la musica del tj Sergio Fasano.Un appuntamento da non perdere che sarà replicato martedì 8 luglio nella cornice altrettanto sognante di Castel del Monte sulla Murgia