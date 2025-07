Tango in tour si ferma a Trani sulle orme di Astor Piazzolla

Tour guidato nel centro storico di Trani per scoprirne ogni segreto, a caccia dei luoghi vissuti dagli antenati del musicista, a partire dalla casa del nonno Pantaleone in via La Giudea, per approdare in via Zanardelli e ammirare la mostra fotografica dedicata alla vita di Piazzolla, seguendo i percorsi che egli stesso ha visitato oltre trent'anni faTrani sarà la tappa finale del Tango on the road con una visita guidata nel centro storico della città che accoglie International Trani tango. Si andrà alla scoperta delle strade e dei monumenti ma non solo. Particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi frequentati da Pantaleone Piazzolla, nonno del leggendario Astor, pescatore tranese che decise di voltare pagina e tentare la fortuna in Argentina, stabilendosi successivamente con la famiglia a Mar de Plata. Le stesse strade sono state visitate dallo stesso Maestro in occasione di un memorabile concerto in cattedrale oltre trent'anni fa, quando decise di tornare in Italia e ripercorrere le orme della sua famiglia, partendo dalla casa di via La Giudea. Inevitabile la visita alla mostra gratuita lungo tutta via Zanardelli, per ammirare la storia in immagini di Astor narrata sia in italiano che in inglese. Si prosegue poi con un momento di relax in un locale nei pressi del Castello Svevo in attesa che inizino i quattro giorni ricchi di seminari, eventi gratuiti, e soprattutto le attesissime milonghe notturne in piazza Duomo.