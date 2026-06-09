Francesco Ventola - Europarlamentare. <span>Foto Michele Straniero</span>
Francesco Ventola - Europarlamentare. Foto Michele Straniero
Politica

Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ringrazia Guariello e rilancia la costruzione di un'alternativa politica per la città

Trani - martedì 9 giugno 2026 8.52 Comunicato Stampa
La nota stampa dell' europarlamentare On. Francesco Ventola, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, a commento dell'esito del ballottaggio a Trani :

«Rivolgo innanzitutto un sincero ringraziamento ad Angelo Guariello, che è arrivato ad un passo dalla vittoria al termine di una campagna elettorale intensa e coerente. Il risultato assume un valore ancora maggiore se si considera che il centrodestra proveniva da undici anni di opposizione ad un sistema di governo locale consolidato che ha favorito il centrosinistra. Facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Trani Marco Galiano. Le urne - continua Ventola - hanno consegnato l'immagine di una città sostanzialmente divisa in due. Quando si vota il popolo ha sempre ragione, ma proprio per questo chi ha vinto ha il dovere di ascoltare anche le istanze, le proposte e le sensibilità di quella parte di comunità che ha sostenuto il progetto alternativo e che è stata sconfitta per un margine molto ristretto. Da parte nostra c'è l'aver condotto una campagna elettorale all'insegna della chiarezza e della coerenza, cercando di tenere unito il centrodestra attorno ad un progetto credibile per il futuro della città. Il nostro obiettivo non era vincere a tutti i costi, ma offrire una prospettiva di cambiamento reale. Da questo patrimonio politico e umano ripartiremo per continuare a costruire un'alternativa seria, radicata e vicina ai cittadini».

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