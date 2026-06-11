Segretario provinciale del Nuovo Psi Bat, Rocco Cardilli. <span>Foto credits</span>
Segretario provinciale del Nuovo Psi Bat, Rocco Cardilli. Foto credits
Politica

Nuovo PSI a Guarriello: «La politica ha bisogno della tua umanità, non è un addio ma un arrivederci»

Il ringraziamento dei Socialisti Liberali e Riformisti dopo le elezioni: «Trani ha perso l’occasione di scegliere una persona umile, vicina agli ultimi e capace di umanizzare la politica»

Trani - giovedì 11 giugno 2026 10.05 Comunicato Stampa
In considerazione dell' ultima tornata elettorale a Trani , vorremmo esprimere la nostra gratitudine al Dott. Angelo Guarriello per la Sua perseveranza e la Sua disponibilita' , con cui ha condotto la campagna elettorale , non voglio soffermarmi sul quasi mancato successo, si poteva fare meglio si poteva fare di piu' , ma bensi' mi rivolgo all' amico Angelo ed a un suo pensiero ricorrente in tutta la campagna elettorale ovvero "UMANIZZAZIONE DELLA POLITICA" una frase che di per se non dice niente ovvero conoscendolo in modo piu' viscerale vediamo che Trani oggi ha perso un'occasione di avere una persona "UMILE E DA SEMPRE CON
GLI ULTIMI" che bene fa' alla politica , come il suo "FACCIAMO LUCE" come un faro della politica stessa sia di CDX che di CSX .

Oggi posso affermare cio' nonostante le nostre rimostranze iniziali , credo che ancora oggi puoi "UMANIZZARE LA POLITICA" rendendola piu' vicina ai cittadini che veramente ne hanno bisogno, posso altresi' affermare che sei un vero "SOCIALISTA DI ALTRI TEMPI" , liberale e riformista e Noi di questo ce ne intendiamo ! Quindi un grazie, dal Nuovo PSI Liberali e Riformisti, questo non e' un addio , ma un arrivederci a presto.
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