Disabilità
Disabilità
Attualità

De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani

Richiesti interventi concreti e strutturati in favore delle persone con disabilità e dei caregiver familiari

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 5.49
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giuseppe De Simone, Presidente del Circolo MCL di Trani, che tratta di una comunicazione inviata all'Amministrazione Comunale, Sindaco e Dirigente competente, finalizzata ad attenzionare le fasce più fragili della comunità.

Egregi Sigg. Sindaco e Dott. Attolico
il sottoscritto Giuseppe De Simone, Presidente del Circolo MCL di Trani, in rappresentanza degli iscritti, degli assistiti e di numerosi cittadini che quotidianamente si rivolgono alla nostra sede per segnalare condizioni di grave disagio economico e sociale, sottopone alla Vostra attenzione la necessità di un intervento concreto e strutturato in favore delle persone con disabilità e dei caregiver familiari.

Negli ultimi mesi, il numero di famiglie che assistono persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 è cresciuto in modo significativo, così come sono aumentate le difficoltà legate alla gestione quotidiana dell'assistenza, ai costi diretti e indiretti della cura e alla riduzione della capacità reddituale dei nuclei familiari coinvolti.

La Legge 104/1992, oltre a sancire il diritto all'assistenza e all'inclusione sociale delle persone con disabilità, richiama esplicitamente il ruolo centrale della famiglia e del caregiver nel garantire continuità di cura e tutela della dignità della persona assistita.

Tale ruolo, tuttavia, non può essere sostenuto esclusivamente attraverso misure formali o di principio, ma richiede interventi economici diretti, capaci di alleviare il carico finanziario che grava sui nuclei familiari più fragili, in particolare quando l'assistenza è continuativa e domiciliare.

A rendere ancora più evidente questa esigenza è il confronto con quanto già avviene in altri Comuni italiani.

Si segnala, a titolo esemplificativo, che il Comune di Udine ha attivato una misura di sostegno economico comunale pari a € 300 mensili, destinata a persone non autosufficienti e ai caregiver familiari che prestano assistenza a domicilio, sulla base di una valutazione socio-assistenziale e di un progetto personalizzato.

Tale esperienza dimostra come, anche a livello comunale, sia possibile:

riconoscere concretamente il ruolo del caregiver familiare;
destinare risorse economiche mirate alle situazioni di maggiore fragilità;
ridurre il rischio di isolamento sociale e impoverimento delle famiglie coinvolte.
Il Comune di Trani, in quanto ente di prossimità, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella programmazione e nell'attuazione delle politiche sociali, garantendo risposte adeguate ai bisogni emergenti della cittadinanza.

Alla luce delle segnalazioni pervenute al Circolo MCL e del confronto con altre realtà amministrative, si ritiene necessario comprendere se e in che modo l'Amministrazione comunale intenda:

attivare o programmare misure di sostegno economico comunale a favore delle persone con disabilità e dei caregiver familiari;
individuare criteri chiari, trasparenti e uniformi per l'accesso a tali misure;
destinare risorse di bilancio coerenti con le finalità di assistenza sociale previste dalla normativa vigente.
La presente comunicazione ha carattere istituzionale e interlocutorio e intende favorire un confronto costruttivo tra il Circolo MCL e l'Amministrazione comunale.

Si rappresenta fin d'ora che, a seguito della presente, il Circolo MCL di Trani fornirà supporto ai propri assistiti nella presentazione di istanze individuali presso gli uffici competenti, finalizzate alla richiesta di contributi economici o misure di sostegno compatibili con la normativa vigente e con le disponibilità dell'Ente.

Tali istanze saranno presentate da cittadini in possesso di riconoscimento di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e impegnati in attività di assistenza familiare continuativa, confidando in una valutazione attenta e coerente da parte dei Servizi Sociali comunali.

Con la presente si sollecita un cortese riscontro alla nota con la quale si richiedeva la destinazione di risorse comunali a sostegno dei canoni di locazione (c.d. "fitto casa") mediante l'emanazione di un apposito bando pubblico. Nella medesima comunicazione si proponeva, altresì, di valutare l'introduzione di misure di esenzione o riduzione dell'IMU in favore delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Mi permetto inoltre di suggerire al Sindaco l'istituzione di una Commissione composta da alcuni Consiglieri comunali e da rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, con il compito di contribuire alla definizione dei criteri e alla distribuzione delle risorse di bilancio destinate agli interventi sociali, garantendo la massima trasparenza e imparzialità nell'utilizzo dei fondi pubblici.

Certi che l'Amministrazione Comunale vorrà affrontare questa tematica con senso di responsabilità e attenzione verso le fasce più fragili della comunità, si resta in attesa di un cortese riscontro.
  • Giuseppe De Simone
Altri contenuti a tema
Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta» Politica Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta» L'ex assessore all'Ambiente di Trani: «La nostra discarica usata impropriamente per anni. Ora si individuino i responsabili dello sfacelo»
Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici» Politica Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici» «In passato rinunciai al mio ruolo e alla candidatura per difendermi con serenità»
«Elettori sbalorditi e spettro del voto di scambio»: l'analisi amara del dopo voto in Puglia Politica «Elettori sbalorditi e spettro del voto di scambio»: l'analisi amara del dopo voto in Puglia L'intervento del prof. Giuseppe De Simone: «Si eviti lo spettacolo dei ribaltoni giudiziari che allontana i cittadini. Serve un intervento istituzionale immediato»
De Simone scuote il Centrodestra: «Fuori i voltagabbana e subito il candidato Sindaco per Trani» Politica De Simone scuote il Centrodestra: «Fuori i voltagabbana e subito il candidato Sindaco per Trani» «Serve un programma credibile e l'esclusione degli "impresentabili" che hanno governato finora»
Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi» Politica Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi» De Simone: «585mila euro per gli eventi? Usate l'avanzo per aiutare le famiglie»
Impianti di telefonia mobile, ancora una volta interviene De Simone Territorio Impianti di telefonia mobile, ancora una volta interviene De Simone L'ex assessore presenterà un esposto al Tribunale e alla Corte dei conti
Problema antenne, insiste De Simone: «Delibera irregolare» Politica Problema antenne, insiste De Simone: «Delibera irregolare» Ecco due nuove motivazioni a sostegno dell'illegittimità della delibera
Ombre sull'amministrazione, De Simone: «Ci sono situazioni non risolte» Politica Ombre sull'amministrazione, De Simone: «Ci sono situazioni non risolte» L'ex vicesindaco parla di questione morale nella nuova maggioranza
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
24 febbraio 2026 Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
24 febbraio 2026 Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
24 febbraio 2026 Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
"Sistema Trani ", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
24 febbraio 2026 "Sistema Trani", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco
24 febbraio 2026 Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco
La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
24 febbraio 2026 La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
Le "Caterinette del Cuore ": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
24 febbraio 2026 Le "Caterinette del Cuore": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.