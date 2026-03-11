Scuola e Lavoro
La Baldassarre protagonista nella finale dei Giochi matematici del Mediterraneo
Patrizia Musicco si è classificata seconda
Trani - mercoledì 11 marzo 2026 8.29
Anche quest'anno l'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica ha organizzato un'intensa edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo e la scuola Baldassarre di Trani si è distinta portando in finale una rappresentanza di alunni:
Federico Lopez 3L
Delia Flavia 3M
Musicco Patrizia 2i
Gravina Gabriele 2n
Troiani carlotta 1b
Giuliano Mirko 1F
Fra questi, Patrizia Musicco per la categoria S2 si è classificata seconda. Davvero una bella soddisfazione per la sua scuola ed i docenti.
