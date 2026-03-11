La Baldassarre protagonista nella finale dei Giochi matematici del Mediterraneo

Anche quest'anno l'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica ha organizzato un'intensa edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo e la scuola Baldassarre di Trani si è distinta portando in finale una rappresentanza di alunni:Federico Lopez 3LDelia Flavia 3MMusicco Patrizia 2iGravina Gabriele 2nTroiani carlotta 1bGiuliano Mirko 1FFra questi, Patrizia Musicco per la categoria S2 si è classificata seconda. Davvero una bella soddisfazione per la sua scuola ed i docenti.