Scuola Baldassarre, una "Rendicontazione" che sa di crescita felice

Non è stata solo una mera enumerazione di risultati, cifre, obiettivi comuni, traguardi e propositi. Non è stata una fredda elencazione, di quelle con tanto di slide, tanto in voga anche nel mondo della didattica o in quello accademico.Il linguaggio burocratico la definisce "Rendicontazione", ma alla scuola Baldassarre, l'atto dovuto, l'evento programmato anche come "dovere", si è trasformato in una piccola ma significativa e ulteriore kermesse di una scuola che, diretta da sette anni dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, è sempre pronta a rimettersi in gioco, guardando al recente passato (almeno per gli ultimi tre anni) per programmare il futuro prossimo.Mettere a fuoco i punti di forza, puntare i prossimi obiettivi, rendere chiara e tersa l'aria che tirerà nei prossimi anni in piazza Dante, migliorare le perfomance di tutto il personale, potenziando ciò che non deve essere solo "ordinaria amministrazione".Negli scorsi giorni, sabato 31 gennaio, il Dirigente Marco Galiano ha accolto, insieme ad ex ed attuali alunni ed insieme ai suoi più stretti collaboratori, i proff. Teresa Colacchio e Giuseppe Laminafra, insieme ad una folta rappresentanza di docenti, gli ospiti della cosiddetta "società civile" che gravita intorno al "pianeta" Baldassarre: Istituzioni (presenti un vice sindaco Fabrizio Ferrante sempre particolarmente sensibile e attento alle tematiche legate all'Inclusione; l'assessore Cecilia Di Lernia pronta a salutare la comunità scolastica con la quale più volte si era confrontata, specie in occasione della brillante iniziativa "Mini Vigili"; l'assessore regionale Debora Ciliento, che si è detta particolarmente felice di far coincidere il suo intervento alla Baldassarre con la sua prima uscita pubblica con il nuovo incarico di responsabile regionale all' Ambiente ed alla Protezione Civile - due deleghe non semplici -; il neo eletto consigliere regionale Andrea Ferri, padre soddisfatto di due ex alunne della Baldassarre; l'assessore alla Pubblica Istruzione Lucia De Mari), associazioni, Terzo Settore, parrocchie, le massime Autorità delle Forze dell'Ordine.Dicevamo dell'incontro, presentato sin da subito come un confronto, a tratti un vero e proprio "talk", tra alunni, docenti, Dirigente amministrativa, l'apprezzatissima Grazia Maria Cassanelli e lo stesso Marco Galiano.L'idea degli alunni stessi chiamati a ricordare o analizzare gli obiettivi centrati funziona e viene apprezzata dalla platea (anche i rappresentanti di Save, Avis, Lega Navale, Traninostra hanno apprezzato, dopo tanta lodevole interazione con la stessa scuola).Passano in rassegna, tra emozioni e rivisitazione, affinità elettive rimarcate tra prof e alunni, l'esperienza Erasmus plus (la scuola ne è entrata a far parte da pochi anni e gli studenti ne custodiscono le esperienze nel cuore), l'Invalsi al di sopra della media nazionale in italiano e matematica, le "prodezze" didattiche dei vari Dipartimenti per far acquisire non solo mere competenze, ma per insegnare "il mestiere di vivere" e far misurare i giovani, domani, col mondo del mercato, della comunicazione, del lavoro: italiano, lingue straniere, matematica e scienze, inclusione, "settore" sempre più impegnato negli ultimi anni, musica (l'orchestra diretta da Alessandro Giusto resta un fiore all'occhiello); senza dimenticare gli ottimi risultati ottenuti nelle attività sportive, nei Campionati studenteschi, specie nell'Atletica leggera con titoli in serie.Il cammino della Baldassarre continua...