Contemporary Art Festival, venerdì 27 parte la seconda edizione

Mancano pochi giorni all'inizio della II edizione del Contemporary Art Festival, l'iniziativa nata nel 2024 grazie al progetto "Crea Giò 2023/2024" e quest'anno sostenuta da Puglia Capitale Sociale.Tre giorni in cui si celebrerà la creatività in tutte le sue forme, immersi nella splendida cornice naturale del Parco Santa Geffa in strada vicinale delle Tufare.Tanti i giovani artisti che saranno impegnati con le loro opere nella rivalutazione culturale del sito archeologico. Durante il festival il parco si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto, ospitando installazioni, performance, opere d'arte, fotografie e musica.Artisti locali provenienti da ogni parte d'Italia presenteranno le loro opere in un ambiente che unisce la bellezza della natura con l'innovazione dell'arte contemporanea.Si parte venerdì 27 giugno dalle 17:30 alle 18:30 con "Children Painting arte in natura" laboratorio artistico per bambini e ragazzi (necessaria la prenotazione). Alle ore 19:00 è prevista l'inaugurazione del Contemporary Art Festival e alle ore 21:00 "Natural Poetry" poesie in natura a cura di lettori e sognatori.Il programma proseguirà anche sabato 28 giugno con vari eventi. Alle ore 18 "Mani in arte", workshop artistici per imparare nuove tecniche e creare opere artistiche uniche. Dalle ore 18:30 fino a tarda serata Contemporary Art music in collaborazione con SECOLARE FESTIVAL LINE-UP.Sabato 5 luglio poi nel parco Santa Geffa risuonerà ancora buona musica con l'imperdibile "Freakout stoned fest".Tutti gli aggiornamenti sull'intero programma sono disponibili sulle pagine social del Parco Santa Geffa e di Xiao Yan.