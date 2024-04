Carabinieri pugliesi morti a Salerno, da Trani un messaggio di cordoglio

È successo a tutti noi: quando ci troviamo di fronte al momento di dover fare le condoglianze a qualcuno non sappiamo mai cosa dire.È del tutto normale non essere all'altezza di una circostanza dolorosa come la morte , specialmente quella di due giovani carabinieri deceduti in servizio ed è altrettanto normale non trovare le parole, essere imbarazzati e sentirsi inadeguati di fronte alla sofferenza degli altri.L'arma dei Carabinieri è una grandissima famiglia che va da nord a sud dell'Italia quindi il lutto subito non si ferma solo nella provincia di Salerno dove c'è stata la tragica fatalità ma il dolore si ferma anche qui da noi in Puglia terra d'origine dei caduti in servizio, ed come Città di Trani avendo istituito da poco un Comando Provinciale di eccellenza, non ci resta che esprimere la propria vicinanza a tutta l'arma dei Carabinieri in lutto ma soprattutto siamo vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie Pastore e Ferraro.