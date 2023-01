Feci umane, droga e bottiglie rotte: la denuncia di un residente del centro storico

«Vi scrivo per segnalarvi una situazione ormai giornaliera che succede quasi ogni sera durante la "movida" di Piazza Longobardi»: è quanto denuncia un cittadino tranese alla redazione di Traniviva. «Io vivo in Via Accetta, ogni sera devo avere a che fare con gente ubriaca e molesta che quasi tutte le sere del fine settimana passa le loro serate urlando, rompendo bottiglie di vetro, facendo i propri bisogni corporali nei pressi delle case della gente che vive nei pressi di Piazza Longobardi. A volte la sera si possono anche ascoltare spacciatori e "clienti" mentre trattano sul prezzo della loro "merce" in vendita. Sono ragazzi pericolosi e privi di rispetto nei confronti della gente. Il problema dei bisogni corporali, e non parlo solo di pipì, si potrebbe risolvere installando dei bagni chimici in piazza Longobardi. E magari - conclude - mandare un po' di forze dell'ordine nei pressi della movida per fermare un po' il disagio causato da questa gente e rendere il centro storico un po' più pulito e degno di una città visitata da tanti turisti italiani e stranieri ogni anno».