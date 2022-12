Branà: "Trani è ormai la città della finzione"

Poche parole e alcune fotografie nel post di un giorno fa del consigliere del Movimento 5 stelle Vito Branà. Parole taglienti, amare, che parlano di contraddizioni inaccettabili in una città come Trani, non solo per i suoi abitanti ma anche considerata la sua vocazione turistica. Pubblichiamo integralmente il suo pensiero, riferito in questa occasione a trascuratezze pesanti nel centro storico della cittàLA FINZIONEAlberi finti che svettano sempre più in alto mentre quelli veri muoiono. Sacchetti di immondizia e cassonetti dei rifiuti sparpagliati ovunque. Dehors che hanno invaso le strade e le piazze del centro storico. I luoghi storici dovrebbero essere tutelati, valorizzati e invece vengono snaturati in nome del business. Le Contraddizioni di una città che si definisce a vocazione turistica.