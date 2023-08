Strade del centro sempre più sporche, stanchi negozianti e ristoratori

Le strade tranesi sono sporche non solo per l'inciviltà dei cittadini che gettano rifiuti accanto ai cassonetti ma anche per un grave problema di marciapiedi sporchi, neri e appiccicosi dalla zona Giovanni Bovio fino alla fine della strada, che anche grazie alle temperature elevate fanno si che le blatte escano dai tombini. Questo problema si estende fino a corso Regina Elena e su tutto il corso Vittorio Emanuele. Le blatte oltre a creare disgusto nei passanti creano non pochi disagi ai ristoratori che devono fare disinfestazione a loro spese. I negozianti sono molto preoccupati per la situazione corrente a cui al momento non si è trovata soluzione alcuna. Non una bella situazione a gli occhi dei turisti, dove il problema persiste anche nel centro storico e in zona Porto. Una situazione ancora senza risoluzione che si protrae da oltre un anno.