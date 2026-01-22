Caffetteria Guendalina Trani
Speciale

Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività

Una caffetteria aperta alle storie dei clienti, giorno per giorno, che si evolve sempre nel segno dell’accoglienza: venerdì party aperto a tutti i clienti

Trani - giovedì 22 gennaio 2026
Ci sono bar in cui si entra per un semplice caffè al volo, altri che diventano un luogo di appuntamento fisso, perché sai che troverai qualcuno capace di creare la giusta atmosfera di leggerezza e accoglienza. La Caffetteria Guendalina, nel pieno centro di Trani, è da sempre questo: un punto fermo nel via vai quotidiano della città, un luogo che vive di persone prima ancora che di tazzine.

Dietro qual balcone in Corso Vittorio Emanuele 216, le chiacchiere e i sorrisi abbondano come le briciole di un cornetto fragrante.

Per la caffetteria Guendalina venerdì 23 gennaio 2026 sarà una data da ricordare: si celebra l'importante traguardo dei 25 anni di attività. Un anniversario che verrà festeggiato con un party aperto a tutti i clienti, in programma alle 20.30, per brindare e festeggiare con musica e allegria, nel segno di quello spirito conviviale che da sempre caratterizza il locale.

La storia della caffetteria inizia nel 2001, quando Gianfranco e suo padre Vito hanno deciso di mettersi dietro al bancone con un obiettivo semplice e concreto: «Il nostro sogno, che speriamo di aver realizzato, è far stare bene chi entra».

La caffetteria, col tempo, diventa una casa dalle porte sempre aperte: clienti che diventano amici, discussioni infinite su argomenti di ogni tipo.

La squadra della caffetteria Guendalina, chiamata così in onore della nipotina, si è completata negli anni con l'arrivo di Fedele – cognato di Gianfranco – e Alessandro, diventato ormai uno di famiglia, che hanno rinsaldato il legame anche dopo la scomparsa del papà Vito, nel 2020. Anche se come nel calcio, "squadra che vince non si cambia", una new entry è arrivata più di recente a rinforzare il gruppo: Valentina.

È una caffetteria fatta di risate, confidenze, chiacchiere leggere e una sana, contagiosa normalità.

Negli anni il bar si è evoluto, verso nuovi progetti e proposte per la massima soddisfazione dei clienti. Oggi accanto a caffè e cornetti convivono cocktail curati e abbondanti aperitivi, buffet per eventi e un iconico "carretto". Tra le ultime evoluzioni c'è infatti il Carretto delle Granite, pensato per feste, rinfreschi ed eventi speciali: un'estensione dell'anima del bar per ricorrenze speciali.

Sempre nel segno dell'accoglienza, la squadra del Guendalina lancia prima il bed and breakfast Guendalina Sweet Home e infine La Casetta di Guendalina, per chi desidera fermarsi un po' di più.

Il valore aggiunto dopo una notte sereni a Trani? Il risveglio con la colazione sotto casa, proprio alla caffetteria Guendalina.

«Qui non sei un cliente. Sei uno di noi» è il motto di Gianfranco e di tutta la squadra.

Info e contatti

Caffetteria Guendalina
Corso Vittorio Emanuele 216, Trani
Telefono: 0883 491601

Prenotazioni B&B e appartamento
Telefono: 375 5003901
