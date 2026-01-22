Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività

Ci sono bar in cui si entra per un semplice caffè al volo, altri che diventano un luogo di appuntamento fisso, perché sai che troverai qualcuno capace di creare la giusta atmosfera di leggerezza e accoglienza. La, nel pieno centro di Trani, è da sempre questo: un punto fermo nel via vai quotidiano della città, un luogo che vive di persone prima ancora che di tazzine.Dietro qual balcone in Corso Vittorio Emanuele 216, le chiacchiere e i sorrisi abbondano come le briciole di un cornetto fragrante.Per la caffetteria Guendalinasarà una data da ricordare: si celebra l'importante traguardo deiUn anniversario che verrà festeggiato con un party aperto a tutti i clienti, in programma alle 20.30, per brindare e festeggiare con musica e allegria, nel segno di quello spirito conviviale che da sempre caratterizza il locale.La storia della caffetteria inizia nel 2001, quando Gianfranco e suo padre Vito hanno deciso di mettersi dietro al bancone con un obiettivo semplice e concreto: «Il nostro sogno, che speriamo di aver realizzato, è far stare bene chi entra».La caffetteria, col tempo, diventa una casa dalle porte sempre aperte: clienti che diventano amici, discussioni infinite su argomenti di ogni tipo.La squadra della caffetteria Guendalina, chiamata così in onore della nipotina, si è completata negli anni con l'arrivo di Fedele – cognato di Gianfranco – e Alessandro, diventato ormai uno di famiglia, che hanno rinsaldato il legame anche dopo la scomparsa del papà Vito, nel 2020. Anche se come nel calcio, "squadra che vince non si cambia", una new entry è arrivata più di recente a rinforzare il gruppo: Valentina.È una caffetteria fatta di risate, confidenze, chiacchiere leggere e una sana, contagiosa normalità.Negli anni, verso nuovi progetti e proposte per la massima soddisfazione dei clienti. Oggi accanto a caffè e cornetti convivono cocktail curati e abbondanti aperitivi, buffet per eventi e un iconico "carretto". Tra le ultime evoluzioni c'è infatti il Carretto delle Granite, pensato per feste, rinfreschi ed eventi speciali: un'estensione dell'anima del bar per ricorrenze speciali.Sempre nel segno dell'accoglienza, la squadra del Guendalina lancia prima il bed and breakfast Guendalina Sweet Home e infine La Casetta di Guendalina, per chi desidera fermarsi un po' di più.Il valore aggiunto dopo una notte sereni a Trani? Il risveglio con la colazione sotto casa, proprio alla caffetteria Guendalina.«Qui non sei un cliente. Sei uno di noi» è il motto di Gianfranco e di tutta la squadra.Info e contattiCorso Vittorio Emanuele 216, TraniTelefono: 0883 491601Prenotazioni B&B e appartamentoTelefono: 375 5003901