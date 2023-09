Centro storico e i pupazzi di pattume che troppo spesso la popolano

La situazione logorante di Via Mario Pagano, Via Accetta e dintorni

Il proliferare del problema, infatti, balza all'occhio semplicemente passeggiando per le vie dei vari quartieri che, in modo negativamente omogeneo, riportano la medesima condizione di "accumulo di rifiuti". In alcune aree la situazione, divenuta oppressiva, ha fatto mobilitare i cittadini, che hanno risposto con segnalazioni e fotografie.

Esempio di questo malfunzionamento amministrativo può essere la segnalazione, giunta qualche giorno fa, da alcuni cittadini sulle vie del centro storico: "Sono le ore 20.30 del giorno 21/9/2023... Dopo anni e mesi di discussioni, telefonate e incontri con le autorità competenti ci ritroviamo puntualmente, ogni giorno, a dover camminare tra rifiuti, topi e blatte, ormai concentrati in questa zona divenuta discarica a cielo aperto… Noi residenti non vogliamo la rimozione dei rifiuti che, grazie all'Amiu, avviene puntualmente, ma una soluzione concreta a questo problema. È una strada dove abitano dei cittadini ed è uno dei centri storici più belli del mondo, merita più attenzione. Noi residenti di via Mario Pagano e dintorni vorremmo sensibilizzare una problematica mai risolta dalle autorità competenti. In allegato le foto della situazione di Via Mario Pagano angolo Vico San Leonardo e Via Accetta angolo Via Vischi".

Situazione, come emerge dalla segnalazione, in stallo da molto, capace, in poco tempo, di gettare fango su una zona storica della città. La sporcizia è uno dei "repellenti per cittadini e turisti" più potenti, nonché un pessimo biglietto da visita per la città nel suo complesso.

La speranza è che la situazione delle vie sopra citate si risolva al più presto, facendo da faro per la risoluzione di problematiche analoghe sparse per la città.

Non è la prima volta che ci si trova a parlare della situazione "rifiuti" in giro per la città, stando alle segnalazioni e alla ricorrenza con cui queste affiorano, a malincuore, non sarà l'ultima.