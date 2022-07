La viuzza vestita da sposa: piccoli incanti nel centro storico di Trani

Girare per le stradine di Trani significa , anche per i tranesi, lasciarsi sorprendere sempre da agguati di bellezza: perchè le chiese, i palazzi, i vicoletti e i balconi sono lì, ma cambia il colore del cielo, dell'atmosfera a seconda del clima, dei fiori dalle ringhiere, cambia anche lo stato d'animo di chi le attraversa, distratto, un po' di fretta, in solitudine o in compagnia, e tutto diventa nuovo.Come qualche giorno fa, in cui la piccola via sant'Agata è apparsa agghindata da festoncini di tulle bianco, a mo' delle bandierine che è usanza a Trani tendere da un balcone all'altro nel periodo estivo, intorno a ferragosto.E l'atmosfera di festa e di gioia per delle nozze vissute - o da vivere a breve - nel quartiere, ha invaso , da quei fiocchi bianchi, le case e il cielo, ma anche lo sguardo di chi capitava di lì; come l'assessore Francesca Zitoli che ha catturato questo pezzetto di Trani e l'ha condiviso sul suo profilo instagram.Occasione buona per ricordare che anche qui a Trani c'è una chiesetta dedicata alla santa e martire siciliana Agata, preesistente al 1199, come risulta da un documento in cui viene citata, e della quale rimane una cripta sotto il livello stradale con con colonne in buono stato di conservazione davvero che varrebbe la pena ammirare , conoscere, e far conoscere.E per ricordare che i primi responsabili della cura di una Città sono proprio i residenti, che considerando anche ciò che c'è fuori dal proprio uscio di casa come casa propria sicuramente contribuiscono in maniera fondamentale a uno smalto sempre più prezioso.Spesso, anzi, purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso, i residenti devono combattere con episodi di vandalismo e di mancanza di rispetto civico da chi invece sporca, abbandona rifiuti senza seguire le regole, addirittura lesiona e distrugge.Sarebbe auspicabile una sempre maggiore collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini, una complicità stretta, quasi un presidio contro i fenomeni sopra citati.Non è sempre facile, Ma la visibilità e la notorietà è Trani sta acquisendo sempre di più meritano un impegno sempre maggiore:una città bella, dove la qualità della vita è alta e sostenibile, dove l'indotto turistico crea uno sviluppo economico e anche una Città nella quale i giovani potrebbero sempre più numerosi decidere di restare, invece di andar via come continua ad accadere.E magari mettere su famiglia, agghindando le strade con i veli da sposa come quelli di Via Sant'Agata.